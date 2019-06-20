Клубничные фермеры предпочитают брать на работу украинцев вместо эстонских школьников

На протяжении многих лет сбор клубники оставался для школьников первой возможностью заработать карманные деньги и начать вырабатывать у себя привычку к труду, однако теперь фермеры отказываются нанимать школьников, ссылаясь на излишнюю бюрократию и доступность сезонных рабочих из Украины.
Так, на крупнейшей в Эстонии клубничной плантации в Тартумаа, занимающей около 20 гектаров, сейчас работают более 70 украинцев, и в ближайшие дни их число увеличится, сообщает Rus.ERR со ссылкой на сюжет «Актуальной камеры».
«Брать детей на работу - двойная организационная нагрузка. Им нельзя работать длинные рабочие дни, поэтому вместо одного взрослого мне пришлось бы организовать двух-трех детей, которые будут меняться в четко определенные часы», - пояснила владелица плантации OÜ Kindel Käsi Хелен Каскема.
Такого же мнения придерживается и Юлле Каристо, которая выращивает клубнику на 12 гектарах в Вырумаа: «Я лучше возьму на работу пару украинцев, чем ребенка, поэтому что они поработают несколько часов, а оформлять их на работу надо как взрослых, которые, может быть, работают с утра до вечера».
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