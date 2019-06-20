Чт, 20.06.2019
Россия подтвердила, что заинтересована в том, чтобы был прямой поезд из Москвы в Таллинн. Таави Аас
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Янченко о сокращениях на Eesti Energia: надежда на технопарки и помощь государства

Янченко о сокращениях на Eesti Energia: надежда на технопарки и помощь государства

Людмила Янченко.

ФОТО: Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ/АРХИВ

Сокращения в системе государственной компании Eesti Energia ставят Ида-Вируский уезд в трудное положение, заявила мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

«Остается надеяться на поддержку государства, на развитие технопарков. К сожалению, технопарк в Кохтла-Ярве пока на стадии старта. Из сорока участков пока задействованы только два», - сказала Янченко в интервью корреспонденту газеты «Силламяэский вестник», передает Rus.ERR.

Ранее сообщалось, что из-за резкого подорожания квот на выбросы углекислого газа и дешевого импортного электричества работу на Нарвских электростанциях могут потерять от 800 до 1000 энергетиков, а с учетом членов их семей дохода могут лишиться более 6000 человек в Ида-Вирумаа. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ