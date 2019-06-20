Янченко о сокращениях на Eesti Energia: надежда на технопарки и помощь государства

«Остается надеяться на поддержку государства, на развитие технопарков. К сожалению, технопарк в Кохтла-Ярве пока на стадии старта. Из сорока участков пока задействованы только два», - сказала Янченко в интервью корреспонденту газеты «Силламяэский вестник», передает Rus.ERR .

Ранее сообщалось, что из-за резкого подорожания квот на выбросы углекислого газа и дешевого импортного электричества работу на Нарвских электростанциях могут потерять от 800 до 1000 энергетиков, а с учетом членов их семей дохода могут лишиться более 6000 человек в Ида-Вирумаа.