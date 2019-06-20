Фильм Нолана получил поддержку: правительство Эстонии выделит киношникам пять миллионов евро

Цель программы поддержки Film Estonia – способствовать притоку иностранного капитала в Эстонию и дать толчок производству фильмов в Эстонии. В этом году Film Estonia получил бюджет в размере двух миллионов евро, но было решено увеличить его, так как расходы кинокомпании, занимающейся съемками фильма Нолана в Эстонии, превышают 16 миллионов евро. Следовательно, фонд вернет часть расходов в размере пяти миллионов евро.

«Если бы у нас не было системы возвратов, то иностранные кинопроизводители не привезли бы свои деньги в Эстонию, а выбрали бы другую страну, где такие системы существуют. Это суровая конкуренция, где Эстония победила в гонке за фильмом Нолана. При расчете суммы возврата будут учитываться только те расходы, которые были произведены местным партнерам, расходы на звезд и прочий персонал из других стран фонд не покроет», – объяснил министр культуры Тынис Лукас.