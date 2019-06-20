Чт, 20.06.2019
Если вы не сумели убедить многих жителей Ида-Вирумаа в том, что их дом – Эстонская Республика, а не Россия, то не отнимайте у них хотя бы рабочие места в Эстонии. Иван Макаров
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Кенийская бегунья, дисквалифицированная за допинг, оказалась мужчиной

Кенийская бегунья, дисквалифицированная за допинг, оказалась мужчиной

Допинг-пробы.

ФОТО: SCANPIX

Кенийская легкоатлетка Шиейс Чепкосгей, дисквалифицированная в 2017 году за применение допинга, оказалась мужчиной, сообщает «Чемпионат»

Два года назад появилась информация о том, что в допинг-пробе Шиейс, взятой на полумарафоне в Малайзии в октябре 2016 года, были обнаружены следы тестостерона, андростерона и этиохоланона.

Наказанием стала 4-летняя дисквалификация. 4 июня Чепкосгей была арестована. Шиейс в одной из кенийских больниц выдавала себя за медсестру, но её обман был раскрыт коллегами.

Тюремные надзиратели установили, что задержанная на самом деле является мужчиной.

«Я мужчина, но когда стал заниматься спортом, то в документах указал, что являюсь женщиной», — объяснил в ходе допроса Чепкосгей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ