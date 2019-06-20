Стало известно, когда и на сколько Латвия планирует снизить алкогольный акциз

Большинство депутатов бюджетно-финансовой комиссии Сейма накануне одобрили включение поправок к закону об акцизном налоге в повестку дня заседания парламента в четверг.

Также комиссия будет просить утверждения законопроекта в срочном порядке - уже сегодня его планируется рассмотреть в двух чтениях.

Председатель комиссии Мартиньш Бондарс заявил, что Эстония очень быстро приняла поправки к закону об акцизном налоге, которые влияют на занятость в приграничных районах Латвии и поступления в бюджет страны. "С учетом того, что это произошло так быстро, нам, к сожалению, приходится принимать срочные решения", - сказал он.

Поправки разработаны в сотрудничестве с Минфином и предусматривают с 1 июля примерно на 23% снизить акциз на крепкий алкоголь. В настоящее время закон гласит, что ставка на крепкие алкогольные напитки за 100 литров абсолютного спирта составляет 1840 евро, а с 1 июля - 2025 евро, в свою очередь в результате принятия поправок она снизится до 1564 евро. Планируется, что поправки к закону могут вступить в силу на следующий день после их провозглашения.

Как сообщалось, президент Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник провозгласила поправки к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электричество, в соответствии с которыми с 1 июля ставки акциза на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки в Эстонии снижаютсяна 25%.

На пленарном заседании 13 июня Рийгикогу принял закон, которым с 1 июля понижается налог на пиво, сидр и крепкий алкоголь. Инициированные фракциями Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и "Isamaa" законопроект нацелен на то, чтобы ограничитьвозросшую с 2015 года приграничную торговлю алкоголем в Латвии.