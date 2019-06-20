За четыре дня из Чудского озера вытащили 663 рыболовные сети

Эти сети произведены из синтетических материалов, их можно купить в любом магазине с товарами для рыбной ловли. Цена такой рыболовной сети низкая, потраченные на нее деньги можно вернуть при первой же продаже улова. Потерять такую дешевую сеть для рыбака – не беда. Однако оставленные в озере сети продолжают ловить рыбу, хотя рыбак уже не возвращается.