За четыре дня из Чудского озера вытащили 663 рыболовные сети

В ходе толоки на Чудском озере, организованной Инспекцией окружающей среды, за четыре дня из воды вытащили 663 рыболовные сети, общая длина которых 46,4 километра, пишет Postimees.
Общей длины выловленных сетей хватило бы, чтобы проложить дорогу от центра Таллинна до Палдиски.
«Большинство, то есть более 80% вытащенных на берег сетей называют "китайскими"», – сказал главный инспектор отдела рыбной ловли Инспекции окружающей среды Иво Каск.
Эти сети произведены из синтетических материалов, их можно купить в любом магазине с товарами для рыбной ловли. Цена такой рыболовной сети низкая, потраченные на нее деньги можно вернуть при первой же продаже улова. Потерять такую дешевую сеть для рыбака – не беда. Однако оставленные в озере сети продолжают ловить рыбу, хотя рыбак уже не возвращается.
Очистка Чудского озера проводится уже 12-й раз. В течение всех лет на берег вытащили 8343 старых рыболовных сетей общей длиной 584 километра.