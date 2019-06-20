Опрос: дополнительные средства лучше направить на здравоохранение, чем на повышение пенсий

Строительство четырехполосных шоссе и границы между Эстонией и Россией важнее, скорее, для избирателей EKRE и «Отечества». Парадоксально, что председатель EKRE, министр внутренних дел Март Хельми считает необходимым поджать этот проект и сократить расходы.

Повышение зарплат – проблема для каждого

По словам Айвара Воога, поставленные правительством в качестве приоритетов вопросы не трогают людей, поскольку поддержка правительства в целом низкая – ниже 40 процентов: «Таким образом, людям важны обычные вещи, которые всплывают и в евробарометре. Основные проблемы связаны с социальной и медицинской системами».

Вопрос повешения зарплат в определенных сферах деятельности, по словам Воога, исходит из того, что люди ждут их увеличения: «Во многих профессиях зарплаты не растут так быстро, как цены. Реальная покупательская способность, конечно, увеличилась, но в определенных профессиях ожидания растут быстрее, чем происходит повышение зарплат в реальности. Если бы в опросе упоминались другие профессии, то и они вышли бы на передний план, поскольку повышения ждут повсеместно, вне зависимости от того, где люди работают».

Повышение пенсий повлияет на все сферы деятельности

Михаил Корб. ФОТО: Liis Treimann

Михаил Корб, генеральный секретарь Центристской партии:

«Социальные вопросы всегда были и остаются для людей важными. Так же, как и повышение зарплат. Во время первого правления Юри Ратаса мы договорились о дополнительном финансировании здравоохранения на 300 миллионов евро в течение пяти лет, чтобы сократить очереди к врачам. К сожалению, очереди все еще очень длинные и, конечно, солидарную систему нужно продолжать реформировать и вносить в нее дополнительный вклад.

В то же время, мы должны учесть, что у эстонских пенсионеров риск оказаться за чертой бедности самый высокий в Европе. Средняя пенсия по старости в первом квартале 2019 года составляла 448,2 евро, что меньше, чем минимальная зарплата. Нет сомнений в том, что одно только ежегодное индексирование пенсий не даст пожилым людям достойную жизнь.

Повышение пенсий - не самоцель: оно повлияет на все сферы деятельности, поскольку если у пожилых людей нет денег, чтобы заплатить за лекарства, отопить свои квартиры или купить продукты, то это не только их проблема, но и всего государства и она в той или иной степени влияет как на здравоохранение, так и на социальную помощь.

Финансирование науки, конечно, не составляет один процент от ВВП, но оно увеличивается на 150 миллионов евро. Таким образом, нельзя говорить, что нынешнее правительство не считает важными те же проблемы, что и жители Эстонии. Точно также и в дальнейшем будут активно изыскиваться возможности для повышения пенсий и повышения зарплат».