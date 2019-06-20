Сборная Испании по футбола сменила главного тренера

Под его руководством испанцы в рамках квалификации Евро-2020 обыграли Мальту (2:0), Фарерские острова (4:1) и Швецию (3:0).

Луис Энрике тренировал сборную Испании с июля 2018 года. При нем команда провела семь матчей, одержала пять побед и дважды проиграла.