Чт, 20.06.2019
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Сборная Испании по футболу сменила главного тренера

Луис Энрике.

ФОТО: ANDER GILLENEA / AFP / Scanpix

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании. 49-летний специалист пропустил три последних матча по семейным обстоятельствам, командой руководил его помощник Роберт Морено.

Морено был официально назначен на должность главного тренера сборной Испании. 

Под его руководством испанцы в рамках квалификации Евро-2020 обыграли Мальту (2:0), Фарерские острова (4:1) и Швецию (3:0).

41-летний Морено ранее работал ассистентом Энрике в «Роме», «Сельте» и «Барселоне». 

Луис Энрике тренировал сборную Испании с июля 2018 года. При нем команда провела семь матчей, одержала пять побед и дважды проиграла.

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