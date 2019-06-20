Галерея: Таллинн можно поздравить с появлением потрясающей достопримечательности

Вместе с обширной сетью фотографов мирового класса центр Fotografiska в Стокгольме представил более 190 выставок, включая экспозиции работ таких культовых мастеров, как Энни Лейбовиц, Дэвид Лашапель, Ирвинг Пенн, Хельмут Ньютон, Сара Мун, Ник Брандт и Андрес Серрано, а также многообещающих молодых фотографов. Исторически Fotografiska занимает активную общественную позицию и поднимает острые вопросы.

«Мы используем силу фотоискусства, чтобы объединить людей, оказать позитивное влияние и обратить внимание общественности на разные темы. С помощью фотоискусства мы рассказываем истории и поднимаем темы, которые нельзя игнорировать, независимо от того, красиво ли это, больно ли, удивительно ли или же неудобно», – говорит Маргит Аасмяэ, генеральный директор центра Fotografiska Tallinn.

Центр Fotografiska Tallinn включает в себя выставки, места для проведения мероприятий, кафе и ресторан, а также магазин. Рестораном будет руководить шеф-повар Пеэтер Пихель. Концепция ресторана основана на философии центра Fotografiska, которая сочетает в себе опыт приготовления высококачественной еды и экономное использование ресурсов.

Центр Fotografiska Tallinn расположен в центре Творческого городка Теллискиви, в «Красном здании». Автор проекта - Salto Arhitektuuribüroo, архитектор внутреннего пространства – Тоомас Корб.

Центр Fotografiska Tallinn находится в частной собственности и учрежден эстонскими предпринимателями Маргит Аасмяэ, Маарьей Лоорентс, Райном Таммом и Пеэтером Пихелем. Первый центр Fotografiska был основан в 2010 году в Стокгольме братьями Яном и Пером Броманами.

«Мы очень рады расширяться по всему миру и полагаем, что творческий городок Теллискиви в Таллинне станет идеальным домом для следующего центра Fotografiska, а позже, в этом же году, за ним последуют Нью-Йорк и Лондон», – говорит Ян Броман, соучредитель центра Fotografiska.