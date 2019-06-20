Чт, 20.06.2019
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Прямая трансляция: Путин объясняет низкие доходы россиян

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MOSCOW, RUSSIA - JUNE 20, 2019: Russia's President Vladimir Putin (C) during his annual televised phone-in at Moscow's Gostiny Dvor. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

ФОТО: Alexei Druzhinin / Alexei Druzhinin/TASS

Президент РФ Владимир Путин в 17-й раз будет отвечать на вопросы россиян в прямом эфире. "Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в 12.00. Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию и рассказывать о самым интересных и важных ответах президента России.   

Традиционно на прямую линию поступило более полутора миллиона вопросов: задать их Путину можно по интернету, телефону и SMS. 

За прямой линией с президентом будут следить большинство российских граждан (75 процентов). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа), которые приводит РИА "Новости". 

Интерес к ответам Путина на вопросы россиян проявляют 77 процентов респондентов, тогда как 22 процента жителей России не выказывают сильной заинтересованности.

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