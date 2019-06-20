Прямая трансляция: Путин объясняет низкие доходы россиян

Президент РФ Владимир Путин в 17-й раз будет отвечать на вопросы россиян в прямом эфире. "Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в 12.00. Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию и рассказывать о самым интересных и важных ответах президента России.