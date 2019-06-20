Прямая трансляция: Путин объясняет низкие доходы россиян

Президент РФ Владимир Путин в 17-й раз будет отвечать на вопросы россиян в прямом эфире. "Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в 12.00. Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию и рассказывать о самым интересных и важных ответах президента России.
Традиционно на прямую линию поступило более полутора миллиона вопросов: задать их Путину можно по интернету, телефону и SMS.
За прямой линией с президентом будут следить большинство российских граждан (75 процентов). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа), которые приводит РИА "Новости".
Интерес к ответам Путина на вопросы россиян проявляют 77 процентов респондентов, тогда как 22 процента жителей России не выказывают сильной заинтересованности.