Голливуд в Таллинне: бусы для папуасов

Это банально до пошлости, но иного объяснения, почему ситуация сложилась именно так, как сложилась, у меня нет: во всем виновата аномальная жара.
То есть жили мы себе, поживали, занимались разными делами – всяк в силу своего разумения, и даже что-то такое слыхали про Голливуд. Дескать, фабрика грёз, то, сё… Правда, про грезы – это было давно, нынче скорее можно идентифицировать это заокеанское чудо киноиндустрии как фабрику ужастиков, детективных action’s и вообще продукции с невнятно-нетрадиционной ориентацией «блокбастер». Все это можно было при желании посмотреть/послушать, сидя в удобных мягких креслах кинотеатров, хрустя попкорном и запивая всю эту благодать божественным нектаром под названием пепси. Мило, комфортно, а главное – безопасно. Они там на экране себе сигают с крыши одного небоскреба на другой без разбега, стреляют до опупения, кровь течет широким Гудзоном, но это все – не взаправду, понарошку, просто чтобы нам было нескучно…
Вот скучно-то уж точно не будет!
Но так было до тех пор, пока великая кино-империя не обратила свои взоры на нашу маленькую, но очень гордую республику. Как только об этом стало известно в наших палестинах, здесь раздались радостные вопли: «Ура! К нам едет Голливуд!». Но это была ошибка. Голливуд ехал не к нам.
Он ехал в какую-то маловразумительную восточно-европейскую Ботсвану, к туземцам, которых можно за нитку дешевых бус из осколков бутылочного стекла заставить радостно и энергично неделями напролет вертеть ягодицами перед кинокамерами. А пообещав, что после отъезда звезд Голливуда сюда, на их место, хлынут безумные инвесторы, лихорадочно мечтающие вложить в тутошнюю экономику свои миллиарды долларов, евро и прочих конвертируемых валют, можно и вовсе делать с ними – туземцами – все, что угодно.
Может быть, кому-то сравнение с туземцами-папуасами покажется обидным. Но как иначе относиться к толпе, готовой разорвать ближнего своего за стаканчик йогурта или булочку неизвестного происхождения? А представляете, ЧТО бы началось, если бы на съемочной площадке стали раздавать те самые бусы или, не дай Бог! – зеркальца в «кислотной» пластмассовой оправе, да еще с надписью «Hollywood – Nolan – Tenet: мир-дружба»…
Так что голливудцы оказались вполне себе правы, относясь к аборигенам как к племени мумбо-юмбо, безликой «массовке».
Однако вождь папуасов оказался не столь сговорчивым, как того хотелось бы гостям из пригорода Города Ангелов (этим «титулом» я вовсе не желаю обидеть столичного мэра, а просто пытаюсь реконструировать оценку местных реалий участниками команды оскароносного голливудского супер-мэтра). Поскольку кроме массовки, которую можно купить за стакан йогурта, заокеанским киношникам потребовалось еще на несколько недель фактически парализовать все транспортное движение в Таллинне. Ну, вот надо им так – и все тут!
…Вообще-то у нас в последнее время все чаще оказывается, что проблемы возникают как бы сами по себе. Вот возникла, а кто виноват?
Кто-кто… Конь в пальто!
Но у каждой проблемы всегда есть «автор», всегда можно определить, откуда у нее растут ноги. Вот ведь, оказывается, что переговоры между Warner Bros. и таллиннской мэрией на предмет всякого рода неудобств, связанных со съемками в транспортной части, начались задолго до того, как об этом стало известной широкой общественности.
И тогда возникает вопрос: это чего же такого наобещал американским киношникам в ходе предварительных переговоров предшественник Кылварта на мэрском посту Таави Аас, что впоследствии, уже при встрече с новым городским головой, заставило заокеанских гостей, согласно публикациям в СМИ, испытывать серьезное недовольство?
В свою очередь хотелось тоже испытывать, но уже уверенность, что к этим обещаниям не прилипло кое-что посущественнее, чем простое, хоть и очень большое, человеческое «спасибо»…
В конце прошлой недели, комментируя сложившуюся ситуацию, связанную с претензиями киногруппы, столичный городской голова в студии Postimees подчеркнул: «Времени осталось только на то, чтобы город сформировал свой анализ, и на его основании было сделано предложение, что возможно закрыть, а что невозможно. Голливудской команде останется либо принять это предложение, либо отказаться от съемок. Это предложение будет формироваться максимально адекватно с точки зрения города. Как его воспримут – мне сложно сейчас сказать».
Услышав (а затем еще для верности прочитав) эти слова, у меня лично возникло некое чувство если не уверенности, то хотя бы надежды, что интересы горожан (НЕ папуасов!) будут учтены и защищены. Думаю, это чувство разделили со мной тогда многие.
И, вроде бы, озвученное в эту среду мэром решение городской управы соответствует сказанному им же почти за неделю того. Но… Цитирую сообщение в газете Postimees: «Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что полное закрытие мостов на Лаагна-теэ исключено». Не спешите аплодировать. Далее тест гласит: «Здесь нечего обсуждать, – заявил Кылварт на вопрос о закрытии мостов на Лаагна-теэ. В то же время он признал, что в ситуации, если в съемках будет задействован вертолет, в целях обеспечения безопасности, мосты придется перекрыть». Как говорится, если нельзя, но очень хочется, то можно…
Мало оптимизма вселяет также фраза: «Обсуждающиеся графики достаточно сложные, потому что в час пик нужно оставить возможность проезда: утром в сторону центра города, вечером в Ласнамяэ, – сказал Кылварт, заметив, что окончательное решение пока так и не принято (выделено мной – В.И.)».
…В общем, ребята, чтобы не толочь воду в ступе. Если за период съемок со мной или с кем-то из моих родственников случится беда, и это будет связано с тем, что из-за перекрытия улиц в связи со съемками скорая помощь не смогла вовремя приехать по вызову или своевременно доставить пациента в больницу, я предъявлю судебный иск – разумеется, городу Таллинну. А уж как мэрия будет решать этот вопрос с Голливудом – это их проблема.
Заодно призываю всех, кто читает эти строки, принять для себя такое же решение.