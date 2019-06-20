Голливуд в Таллинне: бусы для папуасов

То есть жили мы себе, поживали, занимались разными делами – всяк в силу своего разумения, и даже что-то такое слыхали про Голливуд. Дескать, фабрика грёз, то, сё… Правда, про грезы – это было давно, нынче скорее можно идентифицировать это заокеанское чудо киноиндустрии как фабрику ужастиков, детективных action’s и вообще продукции с невнятно-нетрадиционной ориентацией «блокбастер». Все это можно было при желании посмотреть/послушать, сидя в удобных мягких креслах кинотеатров, хрустя попкорном и запивая всю эту благодать божественным нектаром под названием пепси. Мило, комфортно, а главное – безопасно. Они там на экране себе сигают с крыши одного небоскреба на другой без разбега, стреляют до опупения, кровь течет широким Гудзоном, но это все – не взаправду, понарошку, просто чтобы нам было нескучно…

Вот скучно-то уж точно не будет!

Но так было до тех пор, пока великая кино-империя не обратила свои взоры на нашу маленькую, но очень гордую республику. Как только об этом стало известно в наших палестинах, здесь раздались радостные вопли: «Ура! К нам едет Голливуд!». Но это была ошибка. Голливуд ехал не к нам.

Он ехал в какую-то маловразумительную восточно-европейскую Ботсвану, к туземцам, которых можно за нитку дешевых бус из осколков бутылочного стекла заставить радостно и энергично неделями напролет вертеть ягодицами перед кинокамерами. А пообещав, что после отъезда звезд Голливуда сюда, на их место, хлынут безумные инвесторы, лихорадочно мечтающие вложить в тутошнюю экономику свои миллиарды долларов, евро и прочих конвертируемых валют, можно и вовсе делать с ними – туземцами – все, что угодно.

Может быть, кому-то сравнение с туземцами-папуасами покажется обидным. Но как иначе относиться к толпе, готовой разорвать ближнего своего за стаканчик йогурта или булочку неизвестного происхождения? А представляете, ЧТО бы началось, если бы на съемочной площадке стали раздавать те самые бусы или, не дай Бог! – зеркальца в «кислотной» пластмассовой оправе, да еще с надписью «Hollywood – Nolan – Tenet: мир-дружба»…

Так что голливудцы оказались вполне себе правы, относясь к аборигенам как к племени мумбо-юмбо, безликой «массовке».

Однако вождь папуасов оказался не столь сговорчивым, как того хотелось бы гостям из пригорода Города Ангелов (этим «титулом» я вовсе не желаю обидеть столичного мэра, а просто пытаюсь реконструировать оценку местных реалий участниками команды оскароносного голливудского супер-мэтра). Поскольку кроме массовки, которую можно купить за стакан йогурта, заокеанским киношникам потребовалось еще на несколько недель фактически парализовать все транспортное движение в Таллинне. Ну, вот надо им так – и все тут!

…Вообще-то у нас в последнее время все чаще оказывается, что проблемы возникают как бы сами по себе. Вот возникла, а кто виноват?