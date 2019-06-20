Полиция разыскивает пропавшего Сергея: на руке татуировка, опирается на костыль

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, на руке татуировка. Он носит черную или темную одежду, спортивную куртку или пиджак и джинсы, передает Sakala .

Сергей использует костыль с опорой на локоть, ходит тяжело, слегка ссутулившись. Он может передвигаться по Вильянди и его окрестностям. Мужчина говорит на эстонском и русском языках, характер спокойный.