Чт, 20.06.2019
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Полиция разыскивает пропавшего Сергея: на руке татуировка, опирается на костыль

Пропавший Сергей.

ФОТО: Politsei

Вильяндиская полиция разыскивает Сергея, который 18 июня ушел из дома презрения Каркси в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, на руке татуировка. Он носит черную или темную одежду, спортивную куртку или пиджак и джинсы, передает Sakala.

Сергей использует костыль с опорой на локоть, ходит тяжело, слегка ссутулившись. Он может передвигаться по Вильянди и его окрестностям. Мужчина говорит на эстонском и русском языках, характер спокойный.

Тех, кто видел изображенного на фото человека, полиция просит звонить по номеру 112.

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