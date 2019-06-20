Google вложит миллиард долларов в строительство жилья в Калифорнии

Как отметил Пичаи, Google является одним из крупнейших работодателей в районе, для которого нехватка доступного жилья становится все более острой проблемой. Чтобы решить ее, компания планирует изменить назначение принадлежащих ей земель стоимостью 750 млн долларов с офисного и коммерческого строительства на жилое. Этот шаг должен привести к появлению в окрестностях залива Сан-Франциско 15 тысяч новых домов для семей с разным уровнем дохода. Еще 250 млн долларов Google направит на создание инвестиционного фонда, который поможет девелоперам построить еще пять тысяч новых домов. Наконец, компания продолжит сотрудничать с местными властями, чтобы помочь застройщикам в возведении недорогого жилья.