Жители Эстонии начали терять интерес к латвийскому алкоголю

Похоже, пик приграничной торговли пришелся на декабрь 2017 года, когда 41 процент жителей Эстонии сообщили, что в течение года покупали в Латвии пиво или крепкое спиртное. Весной прошлого года южный сосед повысил акциз на алкоголь, что привело к удорожанию банки пива примерно на 10 центов. Число людей, покупавших алкоголь в Латвии, держалось на отметка 40 процентов. Исследование, проведенное в июне этого года показало, что по сравнению с летом прошлого года число любителей покупать алкоголь на эстонско-латвийской границе снизилось до 30 процентов.

По мнению эксперта Kantar Emor Айвара Воога, снижению темпов приграничной торговли могло поспособствовать повышение алкогольного акциза в Латвии. Воог также добавил, что после снижения акциза на алкоголь в Эстонии вряд ли стоит ожидать роста приграничной торговли.

«Если наши южные соседи решат в ответ на действия Эстонии повысить акцизы на алкоголь, вряд ли это вернет объемы приграничной торговли на прежний уровень. Когда что-то дешевеет как в Латвии, так и в Эстонии, то люди в первую очередь уберут во внимание снижение цен у себя на родине, а не за границей. Точно так же люди острее восприняли повышение акцизов в Эстонии, а не в Латвии», - считает Воог.

В Латвии алкоголь чаще всего покупают мужчины в возрасте 18-49 лет, имеющие высокий доход, а также проживающие в приграничном регионе. Всего в этом году 78 процентов жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет покупали алкоголь. Рост спроса почти каждый год наблюдается в летние месяцы и в конце года.