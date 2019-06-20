Сависаар: я у Тедера взятку не вымогал и не брал

«Таким образом, не было никаких взяток», - остается верен себе Сависаар. Признание Тедером своей вины было частью заключенного с прокуратурой соглашения: «Кто-то действительно верит, что позавчерашнее решение не было заранее оговорено с прокуратурой? К чему это скрывать и разводить демагогию?»

С точки зрения практичного предпринимателя можно понять, почему Тедер выбрал в суде именно этот путь: «Это уголовное дело уже давно мешает его бизнесу и его финансированию. Это все просто бизнес. Как для меня политика».

«В действительности нужно признать, что Тедер все же не признал в суде, что я вымогал у него взятку. Он заверил, что не был в курсе моих планов по обмену земель и ни с кем на эту тему не общался. И то, что пожертвование, о котором я его просил, было совершенно законным».

«Я не вымогал у Тедера взяток и не брал их, что бы он ни говорил», - прокомментировал Сависаар, отметив, что если такие утверждения Тедера имеются, он попросит своих адвокатов обратиться в суд с жалобой на лжесвидетельства. «Правда, адвокаты считают, что пока они таких утверждений Тедера не нашли. Вроде, он чист как стеклышко».

Во вторник предприниматель Хиллар Тедер в Харьюском уездном суде неожиданно заявил, что перед выборами 2015 году тайно финансировал Центристскую партию, чтобы добиться выгодное для него решения городской управы при запланированном обмене земель.

А именно, в 2015 году Тедер менялся с Таллинном участками таким образом, чтобы получить недвижимость в Кадриорге. Чтобы сделка состоялась, он предложил кредит в размере 275 000 евро. Но кредит Тедер дал не напрямую Центристской партии, а фирме Пааво Петтая Midfield OÜ, чтобы оплатить рекламные счета Центристской партии.