Чт, 20.06.2019
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  • Сине-зеленых водорослей в Нарве не нашли, жалобы купальщиков могут быть спровоцированы церкариями

Сине-зеленых водорослей в Нарве не нашли, жалобы купальщиков могут быть спровоцированы церкариями

Нарвская Липовая ямка.

ФОТО: Илья Смирнов.

Анализ проб воды из Липовой ямки в Нарве не выявил присутствия токсичных сине-зеленых водорослей, а раздражение на коже, на которое жаловались некоторые купальщики, могло быть вызвано церкариями.

«По просьбе Нарвской горуправы мы взяли 13 июня пробы воды на пляже Йоаору, анализ которых присутствия токсичных сине-зеленых водорослей не выявил», - сообщил Rus.ERR главный специалист отдела здоровой окружающей среды Департамента здоровья Лаури Лиепкалнс.

С точки зрения центра лимнологии Эстонского университета естественных наук, кожную сыпь у купающихся могли вызвать церкарии - плавающие личинки плоских червей класса трематод, паразитирующих на водоплавающих птицах. У людей с чувствительной кожей церкарии могут вызывать аллергическую реакцию.

Вызванное церкариями раздражение проходит само, но Департамент здоровья все же рекомендует воздержаться от купания в Липовой ямке, особенно детям.

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