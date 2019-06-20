Сине-зеленых водорослей в Нарве не нашли, жалобы купальщиков могут вызывать церкарии

«По просьбе Нарвской горуправы мы взяли 13 июня пробы воды на пляже Йоаору, анализ которых присутствия токсичных сине-зеленых водорослей не выявил», - сообщил Rus.ERR главный специалист отдела здоровой окружающей среды Департамента здоровья Лаури Лиепкалнс.

По оценке центра лимнологии Эстонского университета естественных наук, кожную сыпь у купающихся могли вызвать церкарии - плавающие личинки плоских червей класса трематод, паразитирующих на водоплавающих птицах. У людей с чувствительной кожей церкарии могут вызывать аллергическую реакцию.