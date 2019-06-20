Надо меньше пить: попытка угона полицейского автомобиля имела для таллиннца печальные последствия

Около четырех часов утра на пульт дежурного поступило сообщение, что на расположенной на улице Сыле автозаправке на 43-летнего мужчину и его знакомых напала компания неизвестных, пишет Geenius.

Прибывший на место инцидента полицейский патруль обнаружил 43-летнего, 41-летнего и 38-летнего мужчин, по словам которых, они стали жертвами нападения неизвестных людей.

Пока полицейские общались с работниками автозаправки и изучали записи с камер видеонаблюдения, 43-летний нетрезвый мужчина забрался в незапертую патрульную машину, в замке зажигания которой остались ключи, и попытался уехать, но подбежавший к машине полицейский смог открыть водительскую дверь и задержать нарушителя.