Отели Мадрида и Парижа резко подняли цены на проживание

Согласно ежемесячному отчету Hotel Price Index, цены на стандартные двухместные номера в отелях в большинстве крупных городов Европы и мира в июне пошли вверх, пишет turizm.ru. Самый заметный рост отмечен в Мадриде, где с приходом лета средняя стоимость увеличилась более чем на четверть — на 28%. По данным онлайн-сервиса, в среднем цена за ночь сейчас 154 евро.

На втором месте по росту цен оказался Каир. В египетской столице проживание в стандартном двухместном номере обходится в 100 евро в сутки, что на 21% превышает майские показатели. На столько же повысились тарифы в отелях Парижа. В среднем ночь во французской столице стоит 168 евро. Далее в рейтинге самых значительных подорожаний идут Ванкувер (+20% и 210 евро за ночь) и Куала-Лумпур (+ 16% и 58 евро).

Что касается годового исчисления, то заметнее всего с июня 2018 года подорожали отели в Маниле. Проживание в местных объектах размещения составляет в среднем 75 евро и это на целых 58% дороже, чем год назад. На втором месте тот же Мадрид с увеличением на 57% в годовом исчислении. Замыкает тройку Марракеш с ростом на 22% и средним тарифом в настоящее время в 140 евро. Приростом отметились — на 22% и 21% — Дели и Рио-де-Жанейро, соответственно.

Эксперты Trivago также назвали города, в которых отели за год снизили свои цены. К таким относятся Гонконг, где проживание стоит 112 евро в сутки. В 2018 году средние цены были на 16% выше. Лас-Вегас также может похвастаться подешевевшими тарифами. В среднем стоимость проживания в местных отелях составляет 104 евро, то есть, минус 18%.