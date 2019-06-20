"ПСЖ" повесил рекордный ценник на Неймара

ранцузский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" готов отпустить самого дорогого футболиста мира Неймара в другую команду за компенсацию в размере 300 миллионов евро, утверждает Le Parisien.
Это сделало практически невозможным трансфер бразильца, который изъявлял желание вернуться в "Барселону".
Маловероятно, что какой-либо клуб согласится уплатить заявленную сумму за 27-летнего футболиста, который в 2017 году был приобретен у испанской "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро.
Отмечается, что у "ПСЖ" нет задачи избавиться от этого игрока, однако клуб готов рассмотреть варианты с включением в сделку игроков на обмен. "Барселона", возможно, включит в сделку по Неймару либо Ивана Ракитича, либо Самюэля Умити.