"ПСЖ" повесил рекордный ценник на Неймара

Это сделало практически невозможным трансфер бразильца, который изъявлял желание вернуться в "Барселону".

Маловероятно, что какой-либо клуб согласится уплатить заявленную сумму за 27-летнего футболиста, который в 2017 году был приобретен у испанской "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро.