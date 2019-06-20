Жители Пыхья-Таллинна активно участвуют в опросе на тему расширения зоны платной парковки

В случае, если решение о расширении зоны платной парковки будет принято, на Каламая и Кельмикюла распространится зона парковки центра города (Kesklinn). Месячная плата за парковку в этой зоне составляет 150 евро. Местным жителям льготное право парковки обойдется в 120 евро в год.

В Пыхья-Таллинне рассматривают возможность расширения зоны платной парковки. ФОТО: Põhja-Tallinna Valitsus

«Я очень рад, что жители Пыхья-Таллинна принимают столь активное участие в опросе. Это свидетельствует об их неравнодушии к местным проблемам и говорит о наличии гражданской позиции. Люди хотят участвовать в решении важных вопросов, касающихся местной жизни, и это их право», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

По словам главного специалиста по организации дорожного движения Таллиннского департамента транспорта Мари-Лийз Сепп, одна из основных проблем Каламая – это низкая пропускная способность улиц и перекрестков.

«В результате расширения зоны платной парковки сократится число людей, которые оставляют свои автомобили в дневное время на улицах Каламая. Из-за того, что люди едут утром в Каламая парковаться, а вечером выезжают оттуда, создается дополнительное движение на дорогах в час пик. Если парковка станет платной, то сократится как количество припаркованных автомобилей, так и число машин на дорогах Каламая в час пик. Это сделает движение всех видов транспорта – в том числе общественного и велосипедного – быстрее и удобнее», - сказала Сепп.

Эти изменения положительно отразятся на конкурентоспособности общественного транспорта. Также с улиц Каламая и Кельмикюла исчезнут неиспользуемые автомобили, стоящие там «на вечном приколе».

Местным жителям предлагается выразить свое отношение к предложению о включении в зону платной парковки территории Каламая между улицей Копли и морем, а также участка между ул. Теллискиви и границей с районом Кесклинн. Транспортный департамент подготовил карту, на которой обозначена возможная новая зона платной парковки в Пыхья-Таллинне.