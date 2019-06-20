Неоплаченные штрафы востребует Налогово-таможенный департамент?

«На сегодняшний день исполнительное производство обходится людям слишком дорого. Например, в случае штрафа в размере 50 евро судебным исполнителям нужно выплатить как минимум 66 евро, что значительно превышает сумму самого штрафа. Мы хотим, чтобы исполнительное производство стало более доступным для людей, и чтобы основная сумма шла на погашение реального долга, а не на оплату услуг судебных исполнителей. По предварительной оценке в будущем исполнительская плата в делах по государственным требованиям уменьшится примерно в десять раз. Также мы пересмотрим размер платы за услуги судебных исполнителей », - сказал министр юстиции Райво Аэг.

По словам министра, проблема также заключается в недовольстве людей функционированием исполнительной системы. Наблюдаются различные нарушения со стороны судебных исполнителей. «В год мы получаем около 300 жалоб на деятельность судебных исполнителей. Только за этот год нам пришлось начать пять дисциплинарных разбирательств по причине нарушений», - добавил Аэг.

Предложенная министерствами юстиции и финансов реорганизация предусматривает принудительное исполнение денежных требований государства и местных самоуправлений Налогово-таможенным департаментом, у которого имеются необходимые для этого опыт по администрированию и взысканию различных требований, платежные решения и автоматические процессы (например, уведомления). Кроме того, запуск единой системы можно осуществить быстрее и дешевле, так как можно частично использовать существующую систему.

В целом государство стремится консолидировать услуги схожего характера, тем самым сэкономив на расходах, и добиться лучшего обзора требований и эффективного взыскания долгов. Международная практика показывает, что консолидация взыскания требований позволяет повысить успешность взысканий на 10-45% в зависимости от их типа. Таким образом повышаются и поступления в государственный бюджет – в среднем на 600 000 евро в год. Цель - увеличить поступления не менее чем на 50%, т.е. на один миллион евро в год. В настоящее время на службе у государства состоят юристы и бухгалтеры из разных учреждений, которые принимают участие в различных этапах производства по делам о несостоятельности. Как следствие, весь этот ресурс освободится и решения будут приниматься на общих основах в Налогово-таможенном департаменте.

В дальнейшем судебные исполнители смогут сосредоточиться на требующих их профессиональных навыков частноправовых требованиях, в том числе на реализации ипотек. Также на судебных исполнителях останется организация продажи имущества должников по исполнительным делам Налогово-таможенного департамента. В результате изменений количество исполнителей уменьшится вдвое, то есть вместо имеющихся 43 исполнителей останется около 20. Согласно имеющемуся плану, бюро судебных исполнителей останутся в крупных городах, в то время как в небольших центрах по определенным дням недели будут открыты филиалы.

«Еще один очень важный вопрос - своевременное взыскание долгов по алиментам, чтобы не страдали дети. В Эстонии около 8 000 должников по алиментам, а нынешняя система не слишком эффективна. Мы хотим направить сумму, которая поступит в государственный бюджет в результате реформы, на совершенствование процесса взыскания алиментов. Один из трех предложенных нами вариантов - создание бюро, занимающихся исключительно требованиями по алиментам», - подчеркнул министр юстиции.

В данный момент у государства нет общего обзора ситуации с требованиями и их взысканием. Это означает, что в результате большое количество требований устаревает и так и не будет востребовано. Для обеспечения поддержания очереди требований и прозрачности процесса планируется создать регистр требований и арестов, где отражаются все требования вне зависимости от того, занимается их исполнением государство или судебный исполнитель. Таким образом каждый человек сможет получить точное представление об имеющихся к нему требованиях, а также общий обзор получит и государство.

Реорганизация будет проведена в полном объеме не ранее 2022 года, если дальнейшее число судебных исполнителей будет устанавливать государство. Если же их число будет формироваться в условиях свободного рынка, то переходный период окажется дольше.