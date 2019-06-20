Фото: в Ярвамаа полыхала база отдыха

Сегодня, 20 июня, около полудня спасатели получили вызов на базу отдыха Вана-Вески, которая расположена в деревне Пуйату (Пайде).
По словам руководителя по коммуникациям Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс, один из комплексов базы отдыха горел открытым пламенем. Помимо тушения пожара спасатели занимались защитой других помещений от возгорания, передает Järva Teataja.
Представитель центра отдыха Вана-Вески Танель Пааво рассказал, что посреди дня неожиданно загорелся один из их комплексов. Речь идет о месте проведения праздничных мероприятий, где есть места для ночлега 12-15 человек, каминный зал и сауна.
По мнению Пааво, с учетом масштаба возгорания дом уже не спасти. Здания базы отдыха Вана-Вески застрахованы, причина пожара будет установлена в ходе экспертизы.
Танель Пааво отметил, что пожар существенно не повлияет на летние планы базы отдыха. «На 27 июля у нас запланирован летний праздник, который в любом случае состоится», - заявил он.