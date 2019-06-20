Фото: в Ярвамаа полыхала база отдыха

По словам руководителя по коммуникациям Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс, один из комплексов базы отдыха горел открытым пламенем. Помимо тушения пожара спасатели занимались защитой других помещений от возгорания, передает Järva Teataja.

Представитель центра отдыха Вана-Вески Танель Пааво рассказал, что посреди дня неожиданно загорелся один из их комплексов. Речь идет о месте проведения праздничных мероприятий, где есть места для ночлега 12-15 человек, каминный зал и сауна.

Пожар на базе отдыха Вана-Вески. ФОТО: Erakogu

По мнению Пааво, с учетом масштаба возгорания дом уже не спасти. Здания базы отдыха Вана-Вески застрахованы, причина пожара будет установлена в ходе экспертизы.

Пожар на базе отдыха Вана-Вески. ФОТО: Erakogu