В рамках дела погибшего футболиста Салы провели арест

В среду 19 июня 64-летний мужчина, чье имя полиция не раскрывает, задержан по подозрению в непредумышленном убийстве вследствие противоправного действия. Он активно сотрудничает со следствием и был отпущен из-под стражи после допроса. В полиции призвали не спекулировать относительно личности задержанного.

22 января 28-летний Сала отправился в Уэльс на частном самолете, однако судно пропало с радаров. Аппарат рухнул в воды пролива Ла-Манш. Перед вылетом игрок отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно. Спустя три месяца после гибели футболиста умер его отец Орасио Сала. Мужчина скончался от сердечного приступа.