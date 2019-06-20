Apple останется лидером рынка умных часов даже через четыре года

В ближайшие годы сохранится тенденция роста продаж умных часов и умных наушников, пишет ixbt.com. В частности, часов в этом году будет реализовано 91,8 млн (41,2% всех продаж), а в 2023 — 131,6 млн (43,5% всех продаж). Для наушников аналогичные показатели составляют 72 млн (32,3%) и 105,3 млн (34,8%).

А вот различные браслеты хоть и покажут незначительный рост, с 54,2 до 55 млн устройств, потеряют долю рынка: она снизится с 24,3% до 18,2%.

Также аналитики считают, что почти половина всех умных часов в 2023 году будет располагать собственными модемами сотовой связи.