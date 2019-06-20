Картина дня: подростки-наркоторговцы, Эстония выделит Нолану пять миллионов евро и прямая линия с Путиным

Несовершеннолетние девочки вовлекли родителей в наркобизнес

Полиция выявила две семьи, где дети занимались наркобизнесом при посредничестве собственных родителей. Читать далее...

Прямая линия с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин в 17-й раз будет отвечать на вопросы россиян в прямом эфире. "Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в 12.00. Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию и рассказывать о самых интересных и важных ответах президента России. Читать далее...

Выскочивший на дорогу лось спровоцировал смертельную аварию

В ночь на четверг в Ида-Вирумаа в результате ДТП с участием выбежавшего на дорогу лося погибла женщина, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Сависаар: я у Тедера взятку не вымогал и не брал

Избежавший судебных разбирательств по состоянию здоровья бывший мэр Таллинна и бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар отмечает, что пожертвования, которые он просил делать крупного предпринимателя Хиллара Тедера. Читать далее...

Фильм Нолана получил поддержку: правительство Эстонии выделит киношникам пять миллионов евро

Правительство сегодня, 20 июня, по предложению Министерства культуры однократно увеличило объем фонда Film Estonia до пяти миллионов евро. Фонд позволяет покрывать кинопроизводителям до 30% расходов, произведенных в Эстонии. Финансирование фонда увеличили в связи со съемками в стране крупномасштабной киноленты Кристофера Нолана. Читать далее...

Янченко о сокращениях на Eesti Energia: надежда на технопарки и помощь государства

Сокращения в системе государственной компании Eesti Energia ставят Ида-Вируский уезд в трудное положение, заявила мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко. Читать далее...

Стало известно, когда и на сколько Латвия планирует снизить алкогольный акциз

Парламент Латвии уже в четверг планирует принять решение о снижении ставки акцизного налога на крепкий алкоголь на 15%. Читать далее...

Опрос: дополнительные средства лучше направить на здравоохранение, чем на повышение пенсий

Жители Эстонии ждут от государства дополнительных денежных вливаяниц в здравоохранение, повышение зарплат и науку – такие результаты показал опрос, проведенный Kantar Emor. Читать далее...

За четыре дня из Чудского озера вытащили 663 рыболовные сети

В ходе толоки на Чудском озере, организованной Инспекцией окружающей среды, за четыре дня из воды вытащили 663 рыболовные сети, общая длина которых 46,4 километр. Читать далее...

До того, как бесследно исчезнуть, знаменитый волк обрел друга и пристанище

Главный специалист отдела живой природы Агентства окружающей среды Марко Кюбарсепп сутки провел в лесах Ляэне-Вирумаа, пытаясь понять, действительно ли спасенный из ледяной реки Пярну и снабженный датчиком движения волк умер. Читать далее...

Команда Нолана интересуется, можно ли закрыть шоссе. Предположительно - Петербургское

Команда, работающая над съемками фильма Tenet, обратилась в Департамент шоссейных дорог с просьбой закрыть дороги и за пределами Таллинна. Читать далее...

Фото читателя: в Ласнамяэ горело несколько автомобилей

Возле дома 38 по улице Кивила в Таллинне сегодня загорелось несколько автомобилей. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. Смотрите фотографии с места событий, присланные нашим читателем. Читать далее...

С 1 июля упростят жизнь родственникам умерших