С 1 июля упростят жизнь родственникам умерших

«Если до сих пор родственникам умершего человека для начала организации похорон, наследственного процесса и иных действий, прежде всего, нужно было обратиться в медицинское учреждение, а после в местное самоуправление, где смерть регистрировали и выдавали Свидетельство о смерти, то с июля первичное Свидетельство о смерти начнут выдавать в медицинском учреждении и в самоуправление идти не придется»,- сказала руководитель отдела процедур, связанных с населением, Министерства внутренних дел Энель Пунгас.

«В и без того тяжелое время для человека важно, чтобы всевозможных делопроизводств и хождений по кабинетам было как можно меньше».

С запуском электронного обмена данными, информация, связанная со смертью, будет быстро попадать в Регистр народонаселения и Регистр причин смерти. Таким образом, сократится трата времени у родственников умершего, кроме того, это поможет избегать ситуаций, при которых родственники должны возвращать государству выплаченные умершему пособия и пенсии. В результате обновления, Регистр причин смерти станет электронным, что улучшит качество имеющихся там данных.

«Исчезнут медицинские извещения о смерти, и врачам больше не нужно будет переносить данные с бумажного носителя в Регистр причин смерти», - сказал вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам э-услуг и инноваций Калле Киллар.