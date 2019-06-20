Как в кино: советы эксперта по организации идеального пикника

По словам Фрейи, пикники становятся все более популярными, потому что пикник можно устроить где угодно – парки, озера и пляжи для этого лучшие места. Но если рядом нет ни одной лужайки, то можно хорошо устроиться на лестницах старого города или в порту Noblessner и даже на крыше высокого здания с хорошим видом. Пикник на свежем воздухе подходит для всех видов мероприятий, от дней рождения до рабочих обедов.

Вместо одноразовой посуды используй многоразовую

Учитывая тот факт, что скоро использование одноразовой пластиковой посуды в Европе будет запрещено, сейчас самое время начать практиковать экологически правильное поведение.

ФОТО: Ikea

«Три составляющие хорошего и приятного пикника – отличная погода, красивый вид и правильная посуда. Конечно, одноразовая посуда удобнее, но мы рекомендуем заменить ее на многоразовую, она создает более стильную и уютную обстановку, к тому же выглядит более эстетично», – советует дизайнер IKEA.

Есть несколько разных вариантов для транспортировки еды и посуды – например, обычная картонная коробка, винтажный чемодан, классическая корзина для пикника или термосумка. Последняя, кстати, сохраняет температуру не только прохладительных напитков, но и горячей еды.

Также дизайнер советует, чтобы посуда была функциональной. «Для пикника очень хорошо подходит миска для салата, крышку которой можно использовать как тарелку»,- говорит Фрейя.

В тренде натуральные и яркие цвета

При подготовке к пикнику следует позаботиться и о том, чтобы посуда подходила по стилю к скатерти. Независимо от того, по какому поводу пикник, лучше подбирать стиль исходя от места проведения – в лесу или у моря подходит и классический стиль, в парке можно попробовать и что-то современное.

ФОТО: Ikea

«Этим летом в моде два абсолютно противоположных тренда – либо яркие летние цвета, либо более скромные естественные тона. Например, для пикника на природе подойдет одеяло из натурального материала, скатерть из льняной ткани и деревянные столовые приборы»,- прокомментировала дизайнер IKEA тенденции этого лета.

«Если есть желание добавить ярких цветов, то стоит использовать посуду и столовые приборы, которые входят в один набор, чтобы не рябило в глазах»,- говорит Фрейя. Она советует использовать однотоную скатерть, если посуда яркая, и наоборот, яркую и цветную скатерть, если посуда одного тона.

«Для пикника на природе советую использовать однотоную светлую скатерть, на ней будет легко заметить нежданных гостей, например, клещей. Если пикник на пляже, где букашек не так много, то можно использовать темную скатерть», - подчеркивает дизайнер особенности природы. Кроме того, на пикник целесообразно брать с собой синтетические одеяла, которые не мнутся.

Для пикника, как в кино, нужны декорации

ФОТО: Ikea