Масштабные сокращения больно бьют по экономике Ида-Вирумаа и других уездов

"Там ситуация жестче, потому что поблизости нет мест, где найти работу, поэтому людям пришлось бы менять место жительства. Уровень зарплат работников Eesti Energia в сравнении со средним по региону намного выше, и на мой взгляд, это очень плохая ситуация".

Власти Кохтла-Ярве узнали о сокращениях в Nitrofert и VKG в последний момент

Нынешний мэр Кохтла-Ярве, а в прошлом - вице-мэр, Людмила Янченко сказала, что сокращения 2015 года на предприятии Nitrofert, когда работы лишился 421 человек, были для города как гром среди ясного неба. Годом позднее Viru Keemia Grupp сократила в регионе еще 390 человек.

"Новость о сокращениях пришла неожиданно. Нас просто не известили, что грядут сокращения в таком объеме", - сказала Янченко. Поскольку два больших сокращения произошли в одно время, сильно пострадал городской бюджет.

"Поскольку поступление подоходного налога уменьшилось, нам пришлось составлять бюджет с дефицитом. Всего бюджет был сокращен на 800 000 евро. Слава богу, что у нас были резервные средства", - говорит мэр.

Чтобы справиться с ситуацией, городу пришлось урезать пособия и зарплаты, остававшиеся долгие годы на одном уровне.

Отвечая на вопрос о долгосрочном влиянии сокращений, Янченко отметила, что те, кто не смог найти работу, уехали из Кохтла-Ярве. "Число жителей у нас сократилось как раз за счет трудоспособных людей в возрасте от 30 до 60 лет", - сказала она.

Сейчас город возлагает большие надежды на промышленный парк, в котором ждут новые предприятия. Но мэр опасается, что когда новые компании откроются, им будет нелегко найти кадры. Янченко надеется, что оставшиеся без работы готовы переучиваться. Но ей хотелось бы, чтобы в Кохтла-Ярве приезжали новые жители. "Свободных и дешевых квартир в городе много. Плюс мы можем выделить муниципальное жилье", - отметила она.

"Ясно, что создание рабочих мест произойдет не завтра и не послезавтра, но надеемся, что это все же случится".

Сокращения в PKC Eesti прошли спокойно

Крупные сокращения в фирме PKC Eesti, поставляющей комплекты проводов для автопроизводителей, прошли относительно спокойно - по оценке мэра Кейла Энно Фельса. "Мы сами боялись и думали, что грядет смутное время", - сказал он.

Чтобы предотвратить кризис и сделать процесс увольнений как можно более гладким, руководители РКС неоднократно встречались с членами горуправы и представителями Кассы по безработице. "Нужно признать, что руководители РКС вели себя солидно", - похвалил Фельс.

Сокращениям предшествовал длинный период извещения, в ходе которого у работников и города было достаточно времени на подготовку. На предприятии работало много пожилых людей, которые смогли с вежливой компенсацией уйти на пенсию.

"Конечно, были и болезненные моменты, но в целом сокращение прошло безболезненно. Не сравнить с нынешней ситуацией Eesti Energia", - сказал Фельс.