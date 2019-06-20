Масштабные сокращения больно бьют по экономике Ида-Вирумаа и других уездов

- Новые рабочие места в Ида-Вирумаа появляются, но недостаточно быстро
- Масштабные сокращения в Ида-Вирумаа были сюрпризом для властей
- Касса по безработице призывает переучиваться и искать новые места
Кризис рабочей силы в Eesti Energia - это седьмое в этом десятилетии крупное сокращение в Ида-Вирумаа, где уровень безработицы почти в два раза выше среднего по стране, пишет Postimees.
В первом квартале 30 работодателей известили Кассу по безработице о сокращении в общей сложности почти тысячи человек. Эта статистика не влючает в себя еще предстоящие сокращения в таких компаниях как Baltika, Danske и Luminor. Не влючены сюда и сокращения в Eesti Energia, так что всего в этом году может быть сокращено свыше 2000 человек.
Если посмотреть на крупные сокращения предыдущего десятилетия, видно, что в кризисном положении находится Ида-Вирумаа, где из года в год происходили урезания и закрытия крупных предприятий. Новый кризис Eesti Energia в свете принудительных отпусков и возможных дополнительных сокращений пытается сдержать на государственном уровне: в этом году работу в компании уже потеряли 500 человек, а осенью, как обещает предприятие, станет известно, удвоится ли число сокращенных. Правительство ищет решения, а местные жители обеспокоены, поскольку безработица в регионе сейчас достигает 8,9%, что вдвое больше среднего по стране.
Сейчас в Ида-Вирумаа примерно 800 свободных рабочих мест, из них 300 - на обрабатывающих предприятиях. Главный специалист отдела коммуникаций Кассы по безработице Лаури Кооль подтвердил, что рабочие места прибавляются, но недостаточно быстро. "С багажом старых знаний и умений шахтерам и энергетикам сложно найти новую и хорошо оплачиваемую работу в Ида-Вирумаа и вообще в Эстонии. Большой части из них приходится переучиваться", - сказал он.
Госфирма уже сообщила, что отправит 1300 работников в принудительный отпуск. Касса по безработице призывает этих людей рассмотреть другие возможности трудоустройства и переобучение. "События на рынке труда показывают, что нужно быть готовым к переменам, потому что сейчас на рынке труда востребованы совсем другие умения, нежели десятилетия назад. Это самый большой пробный камень", - признал Кооль.
По словам представителя Кассы по безработице, вероятно, как в Ида-Вирумаа, так и в Эстонии в целом, в наибольшем объеме свернет свою деятельность текстильная промышленность. "Жители Эстонии больше не хотят выполнять низкооплачиваемую работу, и поиск работников становится все более сложным делом. А более высокие зарплаты повышают стоимость продукции, и предприятие больше не может быть конкурентоспособным", - добавил он.
Сокращения на бумажной фабрике упростила близость столицы
Член волостного собрания Кохила и бывший волостной старейшина Хиллар Калмет сказал, что волну сокращений на бывшей бумажной фабрике удалось легче пережить за счет близости Таллинна.
"Многим из-за увольнений пришлось начать ездить на работу в Таллинн. Эти 33 километра - не очень дальний путь, с учетом того, что люди ездят в Таллинн на работу из Рапла, Пайде и Тюри", - сказал он.
Акционерное общество Atlanta Office Products сократило в Кохила 184 человека, но, по словам Калмета, на волость Кохила это большого влияния не оказало. "Я думаю, что в районе Нарвы положение намного хуже", - оценил он нынешний кризис в Eesti Energia.
"Там ситуация жестче, потому что поблизости нет мест, где найти работу, поэтому людям пришлось бы менять место жительства. Уровень зарплат работников Eesti Energia в сравнении со средним по региону намного выше, и на мой взгляд, это очень плохая ситуация".
Власти Кохтла-Ярве узнали о сокращениях в Nitrofert и VKG в последний момент
Нынешний мэр Кохтла-Ярве, а в прошлом - вице-мэр, Людмила Янченко сказала, что сокращения 2015 года на предприятии Nitrofert, когда работы лишился 421 человек, были для города как гром среди ясного неба. Годом позднее Viru Keemia Grupp сократила в регионе еще 390 человек.
"Новость о сокращениях пришла неожиданно. Нас просто не известили, что грядут сокращения в таком объеме", - сказала Янченко. Поскольку два больших сокращения произошли в одно время, сильно пострадал городской бюджет.
"Поскольку поступление подоходного налога уменьшилось, нам пришлось составлять бюджет с дефицитом. Всего бюджет был сокращен на 800 000 евро. Слава богу, что у нас были резервные средства", - говорит мэр.
Чтобы справиться с ситуацией, городу пришлось урезать пособия и зарплаты, остававшиеся долгие годы на одном уровне.
Отвечая на вопрос о долгосрочном влиянии сокращений, Янченко отметила, что те, кто не смог найти работу, уехали из Кохтла-Ярве. "Число жителей у нас сократилось как раз за счет трудоспособных людей в возрасте от 30 до 60 лет", - сказала она.
Сейчас город возлагает большие надежды на промышленный парк, в котором ждут новые предприятия. Но мэр опасается, что когда новые компании откроются, им будет нелегко найти кадры. Янченко надеется, что оставшиеся без работы готовы переучиваться. Но ей хотелось бы, чтобы в Кохтла-Ярве приезжали новые жители. "Свободных и дешевых квартир в городе много. Плюс мы можем выделить муниципальное жилье", - отметила она.
"Ясно, что создание рабочих мест произойдет не завтра и не послезавтра, но надеемся, что это все же случится".
Сокращения в PKC Eesti прошли спокойно
Крупные сокращения в фирме PKC Eesti, поставляющей комплекты проводов для автопроизводителей, прошли относительно спокойно - по оценке мэра Кейла Энно Фельса. "Мы сами боялись и думали, что грядет смутное время", - сказал он.
Чтобы предотвратить кризис и сделать процесс увольнений как можно более гладким, руководители РКС неоднократно встречались с членами горуправы и представителями Кассы по безработице. "Нужно признать, что руководители РКС вели себя солидно", - похвалил Фельс.
Сокращениям предшествовал длинный период извещения, в ходе которого у работников и города было достаточно времени на подготовку. На предприятии работало много пожилых людей, которые смогли с вежливой компенсацией уйти на пенсию.
"Конечно, были и болезненные моменты, но в целом сокращение прошло безболезненно. Не сравнить с нынешней ситуацией Eesti Energia", - сказал Фельс.
Он объяснил, что сценария, при котором многие жители города теряли работу, удалось избежать: молодые работники были высоко квалифицированы, и даже профсоюз признал, что РКС поддержал бывших сотрудников, облегчив им поиск нового рабочего места.