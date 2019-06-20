Каждый день с помощью смартфонов делаются миллионы фотографий. Если быть точными, около 200 миллионов. Что делать, если камера дает сбой? Техноблог DIgitark отвечает на этот вопрос.
Камера телефона стала повседневным подспорьем каждого цивилизованного человека, фирмы-производители делают все возможное для создания все более совершенных камер. В результате они превратились в шедевры высоких технологий, но порой камера самого современного телефона может в какой-то момент начать делать размытые снимки, где изображение совершенно не в фокусе.
Конечно, владелец телефона в первый момент ударяется в панику. Сначала он пытается очистить объективы, затем перезапускает приложение камеры и, наконец, делает рестарт смартфона. Что делать, если эти проверенные приемы не помогают? С большой вероятностью владелец телефона вздыхает и думает, когда у него будет возможность отнести телефон в ремонт.