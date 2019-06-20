ФОТО: Digitark

Каждый день с помощью смартфонов делаются миллионы фотографий. Если быть точными, около 200 миллионов. Что делать, если камера дает сбой? Техноблог DIgitark отвечает на этот вопрос.

Камера телефона стала повседневным подспорьем каждого цивилизованного человека, фирмы-производители делают все возможное для создания все более совершенных камер. В результате они превратились в шедевры высоких технологий, но порой камера самого современного телефона может в какой-то момент начать делать размытые снимки, где изображение совершенно не в фокусе.