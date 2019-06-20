За гранью: немедленно уберите это из дома!

Опрос, в котором приняли участие 2000 дизайнеров, проводился в Великобритании, рассказывает countryliving.com. Сначала каждого дизайнера попросили составить короткий список из самых неудачных трендов в интерьере за последние 50 лет, которые были популярны в народе, но для специалистов оставались за гранью вкуса. Затем провели голосование. В результате в списке появилось 25 наименований. Многое вас удивит!