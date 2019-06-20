За гранью: немедленно уберите это из дома!

Компания Samsung попросила специалистов по дизайну интерьера назвать самые неудачные тренды за последние пятьдесят лет. Список получился весьма внушительным и неожиданным, пишет портал Kodustiil.
Опрос, в котором приняли участие 2000 дизайнеров, проводился в Великобритании, рассказывает countryliving.com. Сначала каждого дизайнера попросили составить короткий список из самых неудачных трендов в интерьере за последние 50 лет, которые были популярны в народе, но для специалистов оставались за гранью вкуса. Затем провели голосование. В результате в списке появилось 25 наименований. Многое вас удивит!
1. Меховые чехлы на крышках унитаза
2. Чучела птиц и животных
3. Мотивы авокадо в ванных комнатах
4. Мягкая мебель с кружевами и оборками
5. Водяные кровати
6. Потолки и стены с шероховатой штукатуркой
7. Коврики в ванной
8. Техника сухой кисти
9. Маски и куклы из экзотических стран
10. Кафель
11. Звериные орнаменты
12. Цитаты на стенах
13. Ковры и прочий текстиль на стенах
14. Занавески из бус
15. Отдельно стоящие бары в гостиных
16. Биде
17. Круглые кровати
18. Студийные семейные фотографии
19. Бахрома, где бы она ни была
20. Ковры, особенно с бахромой
21. Плетеная мебель во внутренних помещениях
22. Бордюры на обоях
23. Ламбрекены
24. Столики под телевизор
25. Трафареты