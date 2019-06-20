Чт, 20.06.2019
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За гранью: немедленно уберите это из дома!

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Компания Samsung попросила специалистов по дизайну интерьера назвать самые неудачные тренды за последние пятьдесят лет. Список получился весьма внушительным и неожиданным, пишет портал Kodustiil.

Опрос, в котором приняли участие 2000 дизайнеров, проводился в Великобритании, рассказывает countryliving.com. Сначала каждого дизайнера попросили составить короткий список из самых неудачных трендов в интерьере за последние 50 лет, которые были популярны в народе, но для специалистов оставались за гранью вкуса. Затем провели голосование. В результате в списке появилось 25 наименований. Многое вас удивит!

1. Меховые чехлы на крышках унитаза

2. Чучела птиц и животных

3. Мотивы авокадо в ванных комнатах

4. Мягкая мебель с кружевами и оборками 

5. Водяные кровати

6. Потолки и стены с шероховатой штукатуркой

7. Коврики в ванной

8. Техника сухой кисти

9. Маски и куклы из экзотических стран 

10. Кафель

11. Звериные орнаменты

12. Цитаты на стенах

13. Ковры и прочий текстиль на стенах

14. Занавески из бус

15. Отдельно стоящие бары в гостиных

16. Биде

17. Круглые кровати

18. Студийные семейные фотографии

19. Бахрома, где бы она ни была

20. Ковры, особенно с бахромой

21. Плетеная мебель во внутренних помещениях

22. Бордюры на обоях

23. Ламбрекены

24. Столики под телевизор

25. Трафареты

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