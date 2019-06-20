Невероятно: в Таллинне за сутки не испортили ни один электросамокат!

"Интерес людей к электроскутерам был еще больше, чем мы могли надеяться. Поэтому случилось так, что все скутеры постоянно находились в эксплуатации и их аккумуляторы уже после полудня разрядились", - сказала изданию пресс-секретарь Bolt Карин Казе.

В ближайшие дни предприятие планирует увеличить число электросамокатов в столице. Это должно как повысить их доступность, так и снизить нагрузку на уже имеющиеся.

"Заодно мы хотим поблагодарить пользователей за разумное и ответственное отношение: в первый день не пропал и не сломался ни один самокат", - сказала Казе.

Новость кажется невероятной на фоне того, что в Тарту с введением в эксплуатацию системы проката электросамокатов пользователи массово ломали их, оставляли валяться по городу или без остатка разряжали аккумуляторы.

В Таллинне самокаты компании Bolt можно арендовать только при помощи мобильного приложения и лишь в возрасте не моложе 18 лет. Это означает, что все пользователи идентифицируются и назначаются ответственными.