Невероятно: в Таллинне за сутки не испортили ни один электросамокат!

После того как компания Bolt вчера запустила в Таллинне услугу аренды электрических самокатов, выяснилось, что несмотря на превзошедший все ожидания спрос на них, ни один электросамокат в первый день не пострадал, пишет Postimees.
"Интерес людей к электроскутерам был еще больше, чем мы могли надеяться. Поэтому случилось так, что все скутеры постоянно находились в эксплуатации и их аккумуляторы уже после полудня разрядились", - сказала изданию пресс-секретарь Bolt Карин Казе.
В ближайшие дни предприятие планирует увеличить число электросамокатов в столице. Это должно как повысить их доступность, так и снизить нагрузку на уже имеющиеся.
"Заодно мы хотим поблагодарить пользователей за разумное и ответственное отношение: в первый день не пропал и не сломался ни один самокат", - сказала Казе.
Новость кажется невероятной на фоне того, что в Тарту с введением в эксплуатацию системы проката электросамокатов пользователи массово ломали их, оставляли валяться по городу или без остатка разряжали аккумуляторы.
В Таллинне самокаты компании Bolt можно арендовать только при помощи мобильного приложения и лишь в возрасте не моложе 18 лет. Это означает, что все пользователи идентифицируются и назначаются ответственными.
Срок аренды также можно прекратить в приложении Bolt, а самокат можно оставить в любой разрешенной компанией зоне - лишь бы он не мешал движению и был доступен следующему арендатору.