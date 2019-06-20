Фото: создаем на даче сухой ручей

Если у вас на участке нет водоема, его может успешно заменить сухой ручей, который, хотя и пришел к нам из далекой Японии, может украсить любой сад. Присматривать за сухим ручьем намного проще, с ним более безопасно, что особенно важно, если у вас есть маленькие дети, пишет 101dizain.ru.