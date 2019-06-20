Фото: создаем на даче сухой ручей

Если у вас на участке нет водоема, его может успешно заменить сухой ручей, который, хотя и пришел к нам из далекой Японии, может украсить любой сад. Присматривать за сухим ручьем намного проще, с ним более безопасно, что особенно важно, если у вас есть маленькие дети, пишет 101dizain.ru.
Сначала определяют место для ручья. Он не требует много пространства. Даже на небольшом участке он будет выглядеть органично, если сделать его узеньким и извилистым. Начало ручеек может брать в кустах, а выбегать за забор.
Сначала обозначают веревкой контуры русла. Потом частично удаляют грунт и выстилают дно геотекстилем или полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит прорастание сорняков через гальку, удержит форму. Русло насыпают из мелкой гальки, щебня или крупного песка. Можно добавить кусочки шлифованного стекла, которые будут искриться на солнце, создавая иллюзию воды. Берега ручья выкладывают более крупными камнями и валунами. Между ними высаживают растения, характерные для берегов водоема.
Берега ручья можно соединить мостиком. Если рядом с ручейком установить беседку или скамейку, получится прекрасное место для отдыха и уединения.