Производитель водки - об акцизной войне: это бесконечное землетрясение

C одной стороны, производителю водки грех жаловаться: благодаря более низким акцизам на спиртное бизнес Liviko должен процветать по обе стороны границы. Есть основания и надеяться на возвращение финских алкотуристов. "Правительствам Латвии и Эстонии в этом смысле нужно отдать должное за то, что они так быстро приняли решения", - одобрил Кальви.

По его словам, именно крепкий алкоголь является главным мотором приграничной торговли, вследствие чего решение Латвии о снижении акцизов на алкоголь вполне понятно. "Это хороший пример того, как Латвия выступает за региональную конкурентоспособность. Они ощутили вкус более высоких акцизных доходов и больше не хотят от него никогда отказываться", - сказал Кальви.

С другой стороны, постоянная игра с акцизами создает предпринимателям головную боль. Глава Liviko привел в пример Латвию, где склады фирмы уже заполнены водкой с более высокой акцизной ставкой. Поскольку акциз, вероятно, снизится с 1 июля с очень коротким сроком оповещения, в последующие два месяца Liviko придется продавать водку со значительным убытком для себя. Такая же ситуация, хоть и в меньшем объеме, сложилась в Эстонии. Положительный эффект, по мнению Кальви, проявится только в следующем году.

Соперничество двух государств Кальви назвал сплошным землетрясением для бизнеса. "Мы находимся на жутко нестабильном рынке, словно между двух жерновов. Было бы хорошо, если бы сейчас на какое-то время наступил мир. Пожалуйста, не делайте больше ничего", - воззвал глава Liviko, добавив при этом, что отдает должное нашему правительству, которое как минимум попыталось исправить свои ошибки.

Кальви надеется, что акцизная гонка станет для политиков уроком. "Мы находимся на открытом и объединенном рынке. У всех решений, которые мы принимаем, есть побочные эффекты".

Кальви посоветовал трем Балтийским странам договориться о том, чего они хотят, и насколько высокими должны быть акцизы.