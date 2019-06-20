В Финляндии за день 350 человек отреклось от церкви: все из-за гей-парада

Из-за участия финской Евангелическо-лютеранской церкви в мероприятии Helsinki Pride 350 человек решило покинуть церковные ряды в течение одного дня, пишет rus.err.ee.
Во вторник бывший министр внутренних дел Финляндии и бывший председатель Христианских демократов Пяйви Рясянен обнародовала открытое письмо, в котором выразила озабоченность по поводу решения церкви, сообщила финская служба новостей Yle.
Архиепископ Тапио Луома в среду ответил на письмо Рясянен и обосновал решение церкви участвовать в Helsinki Pride: "Весть церкви направлена всем. Собрание епископов в своем докладе о браке отмечает, что церковь принадлежит всем, и однополые пары всегда желанные гости в церкви".
Helsinki Pride пройдет с 24 по 30 июня и является крупнейшим в Финляндии мероприятием, направленным на защиту прав сексуальных меньшинств.