В Финляндии за день 350 человек отреклось от церкви: все из-за гей-парада

Во вторник бывший министр внутренних дел Финляндии и бывший председатель Христианских демократов Пяйви Рясянен обнародовала открытое письмо, в котором выразила озабоченность по поводу решения церкви, сообщила финская служба новостей Yle.

Архиепископ Тапио Луома в среду ответил на письмо Рясянен и обосновал решение церкви участвовать в Helsinki Pride: "Весть церкви направлена всем. Собрание епископов в своем докладе о браке отмечает, что церковь принадлежит всем, и однополые пары всегда желанные гости в церкви".