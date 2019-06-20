Чт, 20.06.2019
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Шок для молодоженов: регистрация брака в Таллинне дорожает в три раза

Tulevikus on abiellumine Tallinnas mitu korda kallim

ФОТО: Rui Vale de Sousa / PantherMedia / Rui Vale de Sousa

С 1 июля Департамент записи актов гражданского состояния поднимает цены: если торжественная регистрация по субботам сейчас стоит 90 евро, то с июля за нее придется заплатить 250 евро, к которым прибавляется 30 евро госпошлины, сообщает ERR.

Согласно действующему прейскуранту, праздничная регистрация брака в таллиннском ЗАГСе по средам и четвергам стоит 35 евро, а по пятницам и субботам – 90 евро, но уже с июля вступление в брак по средам и четвергам будет стоить 60 евро, по пятницам – 200 евро, а по субботам – 250 евро.

Заведующая ЗАГСом Карин Каск обосновала изменение цен тем, что стоимость и содержание услуги должны соответствовать.

"Таллиннский ЗАГС является единственным в Эстонии учреждением записи актов гражданского состояния, которое предлагает праздничную услугу вступления в брак на четырех языках. Часто приходится использовать два языка одновременно, например эстонский и русский, русский и английский, эстонский и английский, немецкий и русский, эстонский и немецкий", – сказала она.

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