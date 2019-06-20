Шок для молодоженов: регистрация брака в Таллинне дорожает в три раза

Согласно действующему прейскуранту, праздничная регистрация брака в таллиннском ЗАГСе по средам и четвергам стоит 35 евро, а по пятницам и субботам – 90 евро, но уже с июля вступление в брак по средам и четвергам будет стоить 60 евро, по пятницам – 200 евро, а по субботам – 250 евро.