Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму

"20 июня 2019 года Совет продлил действие ограничительных мер, введенных в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года", – говорится в документе.

"Эти меры будут применяться к юридическим лицам ЕС и к компаниям, базирующимся в ЕС. Действие санкций ограничено территорией Крыма и Севастополя", – отмечается в пресс-релизе.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в понедельник в Люксембурге на совещании министров иностранных дел стран ЕС призвал продлить срок действия санкций в отношении России с шести месяцев до двенадцати, а также дополнить список лиц, подпадающих под санкции.

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что, по оценке Рейнсалу, недавнее решение властей России предоставлять жителям Украины в упрощенном порядке российское гражданство свидетельствует о том, что Россия и не собирается выполнять Минские соглашения. Как считает глава МИД Эстонии, Европейский Союз должен быть готов реагировать на подобные провокации быстро, энергично и однозначно.