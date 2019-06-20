Cтоимость услуг, товаров и продуктов в Таллинне заметно ниже, чем в Хельсинки

Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе, сравнивались цены на продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, а также на различные услуги.

По словам директора EKI Марье Йозинг, цены в ходе подобных мониторингов рассматриваются как с точки зрения статистики инфляции, так и покупательской способности местного населения. Важно также межгосударственное сравнение цен.

По данным Евростата, средний уровень цен в Эстонии в 2018 году был на 20% ниже, а в Финляндии — на 23% выше среднего уровня цен по ЕС.

Мониторинг цен EKI показал, что стоимость напитков в Хельсинки выше таллиннских цен на 26-151%. Стоимость 0,5 литра питьевой воды «Эвиан» в Хельсинки была на 151% выше, чем в Таллинне, 0,5 литра Coca Cola — на 148%, пива Heineken — на 78% и пива A Le Coq Premium — на 43%.

В то же время, в Хельсинки дешевле были кофе и чай. Килограмм молотого кофе в Хельсинки стоит 8,96 евро, а в Таллинне 9,18 евро.

Мясо-молочные продукты в Хельсинки на 135% дороже, чем в Таллинне. Больше всего разница в ценах куриного филе — в Таллинне его килограмм стоит 5,1 евро и в Хельсинки 12,01 евро. Цельное молоко в Хельсинки на 19% дороже, чем в Таллинне, йогурт без вкусовых добавок на 46% и сыр «Эдам» - на 18%.

Овощи и фрукты в Таллинне также дешевле — килограмм бананов в Таллинне стоил 1,08 евро и в Хельсинки — 1,4 евро

Стоимость услуг также заметно различается — ночь в гостинице в Таллинне обошлась бы в 129 евро, а в гостинице того же уровня в Хельсинки в 173 евро.