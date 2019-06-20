В России бывший полицейский начальник задержан за подброс амфетамина сантехнику

Бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России "Раменское" подполковник полиции Дмитрий Понкратов задержан в Подмосковье по обвинению в фальсификации доказательств по уголовному делу, превышении должностных полномочий и хранении наркотиков без цели сбыта.
Трое бывших подчиненных Понкратова уже арестованы по тому же делу, пишет Newsru.com.
27 февраля 2017 года оперативники антинаркотического отделения МУ МВД "Раменское" Владимир Цыганок, Алексей Антонов и заместитель начальника отделения Евгений Сороколетов доставили в полицию 25-летнего местного жителя, сантехника Александра Нестеренко. Его били толстой книжкой по голове и руками по почкам, склоняя к тому, чтобы он позвонил кому-нибудь из знакомых и предложил купить амфетамин.
Молодому человеку обещали, что задержат только покупателя. Когда Нестеренко отказался, Понкратов заявил, что если тот "решил играть в пионера", то будет "сидеть сам".
В результате сантехнику предъявили обвинение в сбыте наркотиков в значительном размере. Найденные у Нестеренко 5 тысяч рублей полицейские оформили как выручку якобы от продажи 0,91 грамма амфетамина, также приобщенного к материалам.
Сам задержанный на протяжении всего следствия отрицал любую причастность к наркоторговле. Деньги, по его словам, он получил за день до задержания за подготовку празднования Масленицы в московском парке "Музеон".
Расследование в отношении полицейских началось после того, как в июне 2018 года суд вернул дело Нестеренко в прокуратуру. По результатам следственной проверки в отношении сотрудников управления полиции "Раменское" было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Следователи пришли к выводу, что полицейские фальсифицировали все основные доказательства вины Нестеренко.
Дмитрий Понкратов до сих пор проходил по уголовному делу как свидетель, но после недавнего допроса был задержан. Ему вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, фальсификация доказательств и незаконное хранение наркотиков без цели сбыта \.
Подполковник вину не признает. Между тем задержанные в рамках расследования оперативники Антонов и Цыганок признали вину и дали показания на своих руководителей. Согласно им, именно Понкратов дал "указания в категоричной форме" составлять материалы о якобы состоявшейся проверочной закупке у Нестеренко, а необходимые для этого документы под контролем начальника отделения изготовил его заместитель. Откуда появился якобы изъятый у сантехника амфетамин, пока неизвестно.
Внимание к "наркотическим" делам повысилось после скандала с фальсификацией дела против спецкора "Медузы" Ивана Голунова, которому подбросили наркотики. В осеннюю сессию Госдумы могут быть внесены поправки, смягчающие статью 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное хранение и перевозка наркотиков). Также ведутся разговоры об ужесточении ответственности за фальсификацию доказательств.