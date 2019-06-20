Тревожный прогноз: население некоторых уездов Эстонии к 2045 году сократится на треть!

Согласно демографическому прогнозу Департамента статистики, к 2080 году численность населения Эстонии составит 1,2 миллиона человек. В течение последующих 60 лет количество населения уменьшится на 11%, следующих 25 лет – на 35 800 человек и к 2080 году – на 145 200 человек.
В среднем по Эстонии численность населения уменьшится к 2045 году на 2,7%, тогда как в Ида-Вируском, Ярваском, Валгаском и Йыгеваском уездах на треть, сообщает BNS.
Число жителей Пярнуского уезда, по предсказаниям статистики, уменьшится за четверть века на 13 000 человек, то есть на одну шестую. По состоянию на 1 января, в Пярнумаа проживало 85 938 человек. К 2045 году их, по прогнозам, останется менее 73 000.
Согласно последнему прогнозу, сокращение численности населения будет почти в пять раз меньше, чем прогнозировалось по данным 2014 года. Тогда к 2040 году численность населения прогнозировалась на 8% меньше, чем показал новый прогноз. Причиной изменений послужили изменившиеся тенденции миграционных процессов – предыдущий прогноз составлялся в то время, когда Эстония теряла население из-за эмиграции, однакотеперь эта тенденция изменилась. Согласно новому основному сценарию, Департамент статистики предполагает, что по причине миграции численность населения будет возрастать примерно на 1500 человек каждый год.
Почти половину иммигрантов, прибывших в Эстонию, составили лица с эстонским гражданством. Среди прочих больше было граждан России, Украины, Финляндии и Латвии. Из числа эмигрантов граждане Эстонии составили две трети, среди остальных больше было граждан России, Финляндии и лиц без определенного гражданства.