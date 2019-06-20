Тревожный прогноз: население некоторых уездов Эстонии к 2045 году сократится на треть!

В среднем по Эстонии численность населения уменьшится к 2045 году на 2,7%, тогда как в Ида-Вируском, Ярваском, Валгаском и Йыгеваском уездах на треть, сообщает BNS.

Число жителей Пярнуского уезда, по предсказаниям статистики, уменьшится за четверть века на 13 000 человек, то есть на одну шестую. По состоянию на 1 января, в Пярнумаа проживало 85 938 человек. К 2045 году их, по прогнозам, останется менее 73 000.

Согласно последнему прогнозу, сокращение численности населения будет почти в пять раз меньше, чем прогнозировалось по данным 2014 года. Тогда к 2040 году численность населения прогнозировалась на 8% меньше, чем показал новый прогноз. Причиной изменений послужили изменившиеся тенденции миграционных процессов – предыдущий прогноз составлялся в то время, когда Эстония теряла население из-за эмиграции, однакотеперь эта тенденция изменилась. Согласно новому основному сценарию, Департамент статистики предполагает, что по причине миграции численность населения будет возрастать примерно на 1500 человек каждый год.