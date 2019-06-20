Mинистр экономики распорядился разработать документы для тендера по покупке поездов

"Положено официальное начало получению поездов,- сообщил Аас в пресс-релизе, который цитирует BNS. - Кроме разработки технических условий предприятие Elron должно провести согласование с Минэкономики, и если согласование будет получено, можно объявлять конкурс по госпоставке".

Новые поезда должны быть более просторными как для обычных пассажиров, так и для детей в колясках, для передвигающихся в колясках людей и для пассажиров с велосипедами.

"Покупка новых поездов даст возможность дополнительных экспресс-отправлений в направлении Тарту, Нарвы и Вильянди, а также улучшит условия эксплуатации обычных поездов, которые ходят медленнее",- сказал Аас.

На прошлой неделе правительство решило объявить конкурс по госпоставкам на приобретение четырех новых гибридных поездов с опцией на два электропоезда. Стоимость составов выяснится в ходе тендера.

Ранее Аас говорил, что приобретение гибридных поездов, затраты которых на энергию и обслуживание ниже, чем у нынешних дизельных, можно будет осуществить на деньги от продажи квот на (CO2).