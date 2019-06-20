Чт, 20.06.2019
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  • Cуд Сааремаа отправил убийцу в тюрьму на десять лет

Cуд Сааремаа отправил убийцу в тюрьму на десять лет

Курессаареский судья приговорил к десяти годам тюрьмы молодого человека, который избил и нанес смертельные ножевые ранения 67-летнему мужчине, сообщает Postimees.

Пресс-секретарь пярнуского уездного суда Яаника Лусти сообщила, что второго обвиняемого суд также признал виновным по предъявленным ему обвинениям в причинении ущерба здоровью человека и назначил наказание в виде шести месяцев тюремного заключения с годичным испытательным сроком.

В октябре 2017 года 19-летний Райн и 27-летний Рудольф-Михкель вторглись в дом потерпевшего на улице Кеваде и избили его. Причиной стала ссора между потерпевшим и другом молодых людей в связи с предполагаемым домогательством. Именно по этой деликатной причине заседание суда проходило в закрытом режиме.

Суд над таллиннцем Рудольфом-Михкелем и жителем Сааремаа Райном начался прошлой осенью.

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