Cуд Сааремаа отправил убийцу в тюрьму на десять лет

Пресс-секретарь пярнуского уездного суда Яаника Лусти сообщила, что второго обвиняемого суд также признал виновным по предъявленным ему обвинениям в причинении ущерба здоровью человека и назначил наказание в виде шести месяцев тюремного заключения с годичным испытательным сроком.

В октябре 2017 года 19-летний Райн и 27-летний Рудольф-Михкель вторглись в дом потерпевшего на улице Кеваде и избили его. Причиной стала ссора между потерпевшим и другом молодых людей в связи с предполагаемым домогательством. Именно по этой деликатной причине заседание суда проходило в закрытом режиме.