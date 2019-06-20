Снижение акциза: Saku и A. Le Coq объявили на сколько подешевеет бутылка пива в магазине

Член правления Сакуского пивзавода Яан Хярмс сказал,что в 20 центах учтено само снижение акциза, а также обусловленный этим меньший налог с оборота и уменьшение наценки продавцов. Это означает, что если пол-литровая бутылка пива сейчас стоит 1,40 - 1,50 евро, то с июля она будет стоить 1,20 - 1,30 евро.

Стоимость упаковки из шести бутылок снизится на евро с небольшим.

Насколько в действительности магазины снизят цены, неизвестно, но по крайне мере магазинам предприятия Saku были даны ценовые рекомендации.

Хярмс добавил, что более дешевое пиво должно появиться на прилавках магазинов уже в начале июля, поскольку крупные торговые сети заказывают пиво несколько раз в неделю.

Глава Saku надеется, что 25-процентное снижение акциза приведет к росту внутренних продаж и поможет восстановить торговлю на северной границе.

Глава A. Le Coq Тармо Нооп также подтвердил, что пиво подешевеет в магазинах на 20, а то и на 30 центов. Отдельно он подчеркнул, что теперь в Эстонии в продажу поступят т.н. пивные чемоданы на 24 банки - главная статья продаж в латвийских приграничных магазинах. По словам Ноопа, такой чемодан в Эстонии может стоить примерно 13-14 евро, в зависимости от магазина. "Сейчас их в продаже нет, потому что цена была бы слишком высокой", - объяснил он.

Нооп согласен с Хярмсом, что изменение в законе должно сказаться на магазинах быстро, на первой неделе июля.

Решение правительства Латвии снизить с 1 июля акциз на крепкий алкоголь на 15% Нооп считает не самым умным шагом, поскольку разница в цене пол-литровой бутылки водки по-прежнему останется в районе одного евро в пользу латвийцев.