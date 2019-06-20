Мартин Хельме - о выделении средств фильму Нолана: это мы зарабатываем на них деньги, а не наоборот

Министр финансов Мартин Хельме написал у себя в Facebook, что Эстонское государство действительно должно выделить Кристоферу Нолану пять миллионов евро, но это - инвестиция, которая принесет обратно экономике государства больше денег, пишет Postimees.
"Очевидно, что кое-что осталось в недостаточной степени объясненным, но постоянно звучит мнение, будто Эстония субсидирует Голливуд на деньги налогоплательщиков. Но дело обстоит в точности наборот: мы зарабатываем на них деньги", - написал министр Хельме.
Предварительный бюджет фильма Кристофера Нолана предусматривает, что в Эстонии будет потрачено 16 млн евро, и большая часть этой суммы пойдет на рабочую силу, объяснил Хельме.
"Все это - не вращающиеся внутри государства деньги, а поступающий из-за границы доход. Он напрямую увеличивает богатство Эстонии", - считает министр.
Он добавил, что добрая половина из 16 млн вернется в Эстонию в виде налогов. "Государство заработает на четырех с половиной миллионах восемь миллионов, вся экономика Эстонии - 16. Я бы сказал, что это очень доходное размещение денег", - написал Хельме в Facebook.