Мартин Хельме - о выделении средств фильму Нолана: это мы зарабатываем на них деньги, а не наоборот

"Очевидно, что кое-что осталось в недостаточной степени объясненным, но постоянно звучит мнение, будто Эстония субсидирует Голливуд на деньги налогоплательщиков. Но дело обстоит в точности наборот: мы зарабатываем на них деньги", - написал министр Хельме.

Предварительный бюджет фильма Кристофера Нолана предусматривает, что в Эстонии будет потрачено 16 млн евро, и большая часть этой суммы пойдет на рабочую силу, объяснил Хельме.

"Все это - не вращающиеся внутри государства деньги, а поступающий из-за границы доход. Он напрямую увеличивает богатство Эстонии", - считает министр.