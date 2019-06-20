Враг не пройдет: Эстония закупит противотанковых систем на 40 миллионов евро

Как сообщил RKIK, соглашение сроком на семь лет подписали заведующий отделом поставок Центра Прийт Соосаар и исполнительные директора EuroSpike GmbH Гюнтер Лауэр и Роман Палариа.

"Закупаемая система существенно улучшит противотанковую мощь пехотных бригад, поскольку увеличит дальность выстрела и способность оказывать влияние на противника даже в том случае, если он не находится непосредственно в поле зрения", - заявили в RKIK.

Первая поставка составит 18 противотанковых систем нового поколения с боеприпасами. Соглашением общей стоимостью 40 млн евро и сроком на семь лет предусмотрены также закупки дополнительного оборудования, техническая поддержка и подготовка личного состава.

Первые системы EuroSpike прибудут в Эстонию во втором полугодии 2020 года, они будут на вооружении противотанковыми ротами пехотной бригады. Обучение военнослужащих срочной службы для использования дальнобойных противотанковых систем начнется в конце следующего года.

По словам Соосаара, Силы обороны возьмут новую систему на вооружение в III квартале 2020 года.

"Силы обороны получат простую и хорошую систему, которая придаст нашим подразделениям эффективность и гибкость",- сказал заведующий отделом поставок Центра Прийт Соосаар.

По словам Соосаара, поскольку такие же системы используют все дружественные соседние государства, то в кризисной ситуации можно будет заменять одну систему другой, это также придаст возможность в будущем совместно закупать, например, противотанковые боеприпасы.

Принципиальное отличие новых систем - наличие видеокамеры на боеголовке, позволяющей оператору видеть цель во время полета ракеты и корректировать удар. Максимальная дальность поражения цели в зависимости от модификации и способа запуска (с земли или с вертолета) составляет от 4 до 10 километров.

Новые комплексы пополнят уже имеющиеся на вооружении Сил обороны противотанковые системы Mapats, Milan и Javelin.

Закупка пройдет в рамках утвержденной в мае нынешнего года стратегического оборонного бюджета на 2020-2023 годы на общую сумму в 2,6 млрд евро. Согласно оборонной доктрине Эстонии, государство тратит на оборону не менее 2% ВВП плюс расходы на содержание базирующихся в стране войск НАТО.

На нынешний год на нужды обороны в Эстонии выделяется 590 млн евро, что является рекордным показателем за всю историю государства.

Систему вооружения EuroSpike использует 31 государство, 18 из них - страны НАТО и ЕС, в том числе Германия, Бельгия, Испания, Голландия, Чехия, Италия, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Финляндия.

Владельцем EuroSpike GmbH являются германские производители оружия Diehl BGT Defence и Rheinmentall Defence Electronics с равными долями в 40 процентов, а 20 процентов акций принадлежит арендующему систему израильскому производителю оружия Rafael Advanced Defense Systems через голландскую фирму ERCAS B.V.