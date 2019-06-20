В Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу России

Из сообщения следует, что фигуранты, 1966 и 1961 годов рождения, на протяжении целого ряда лет фотографировали территорию и коммуникационные структуры военного аэродрома в Шяуляе и затем передавали эти снимки российской разведке. Их задержали в конце 2017 года. На закрытом судебном заседании оба признали свою вину, сообщило агентство BNS со ссылкой на представителя суда.