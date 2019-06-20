Опрос: жители Эстонии стали лучше планировать свои финансы

В ситуации, когда человеку или семье требуется дополнительное финансирование, более 50% респондентов сочли, что подумают о взятии малого кредита, говорится в пресс-сообщении банка.

По данным банка, малые кредиты использовали до 60% жителей Эстонии, однако в отличие от предыдущих лет, когда кредит брался в том числе и для путешествий, организации семейных торжеств или косметических услуг, люди стали более взвешенно брать кредиты, аргументируя это такими потребностями, как покупка или ремонт автомобиля, ремонт дома.

«Несмотря на то, что проценты по малому кредиту более высокие по сравнению с лизингом или жилищным кредитом, бывают ситуации, когда привлечение таких средств оправданно. Например, в случае неотложных проектов, положительное влияние которых на качество жизни человека или его семьи будет более длительным, чем период погашения кредита", - прокомментировал член правления SEB Айнар Леппанен.