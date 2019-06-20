Опрос: жители Эстонии стали лучше планировать свои финансы

Как показали результаты опроса на тему малых кредитов и кредитных карт, проведенного в банках SEB в Эстонии, Латвии и Литве, поведение жителей Эстонии при планировании своих расходов с годами заметно улучшилось. Почти 80% респондентов считают, что умеют принимать финансовые решения и у них имеются сбережения для непредвиденных расходов.
В ситуации, когда человеку или семье требуется дополнительное финансирование, более 50% респондентов сочли, что подумают о взятии малого кредита, говорится в пресс-сообщении банка.
По данным банка, малые кредиты использовали до 60% жителей Эстонии, однако в отличие от предыдущих лет, когда кредит брался в том числе и для путешествий, организации семейных торжеств или косметических услуг, люди стали более взвешенно брать кредиты, аргументируя это такими потребностями, как покупка или ремонт автомобиля, ремонт дома.
«Несмотря на то, что проценты по малому кредиту более высокие по сравнению с лизингом или жилищным кредитом, бывают ситуации, когда привлечение таких средств оправданно. Например, в случае неотложных проектов, положительное влияние которых на качество жизни человека или его семьи будет более длительным, чем период погашения кредита", - прокомментировал член правления SEB Айнар Леппанен.
При взятии малых кредитов наиболее важными факторами для жителей Эстонии являются возможность досрочного погашения кредита (60% респондентов), предоставление платежного отпуска (21%), а также скорость получения денег (15%). При этом 45% респондентов отметили, что взятие кредита является для них сложным решением, а почти для 40% важно, чтобы это была как можно более краткосрочная обязанность.