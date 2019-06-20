Яхтсмены - против ресторана в Пирита: "совковый барак, опасный для судоходства"

Член яхтенного клуба "Калев" Яанус Ныгисто опубликовал в соцсетях пост возмущения по поводу открытия плавучего ресторана.

"На реке Пирита появился плавучий буфет, который на самом деле выглядит как общественный туалет. Это чудище занимает треть акватории. Данный объект по ряду причин представляет реальную опасность для навигации. Совковый барак в районе Пирита", - прокомментировал Ныгисто.

С ним согласились и другие владельцы лодок, не считающие пиратскую символику подходящей для мореходства.

По словам же предрпринимателя Лаури Вийкна, плавучий ресторан перестроен из плавучей гостницы и отвечает всем требованиям.

"Пусть негодуют, у меня все разрешения в порядке", - сказал Вийкна, добавив, что привыкшие использовать общественную территорию люди зачастую начинают считать ее своей, тогда как в действительности она принадежит частному владельцу.