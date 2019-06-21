Выпавшая из окна пятого этажа трехлетняя девочка умерла

Сегодня около 15.00 в Тарту на улице Пыллу из окна расположенной на пятом этаже квартиры выпала трехлетняя девочка, пишет Tartu Postimees.
Прибывшая на место происшествия скорая помощь доставила находившегося в тяжелом состоянии ребенка в детскую больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти ее, она скончалась.
Поскольку в инциденте погиб маленький ребенок, по факту произошедшего было начато уголовное производство. Пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус сообщил, что это является обычной практикой в ситуации, когда ребенок получает серьезные травмы.